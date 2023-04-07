台灣有約200萬人腎衰竭、近10萬人洗腎，腎臟科醫師江守山表示，許多人一聽到腎衰竭、洗腎，感到人生無望，但腎衰竭是有機會逆轉的，可透過咖啡、薑黃、魚油、益生菌這4種食品護腎，來降低腎衰竭罹患風險及腎病死亡率。此外，根據台灣綜合醫院的調查發現，曾洗腎的患者中有1/3後來脫離終身洗腎的命運。

江守山在《下班經濟學》表示，台灣腎病患者人數眾多，但事實上，腎衰竭是有機會逆轉的，除了兩側腎臟均已萎縮至8.5公分、代表腎臟已經萎縮達不可逆轉過程外，有些因急性腎衰竭而導致慢性腎衰竭的病患，仍有機會可脫離洗腎。

他表示，民眾若要維護腎臟功能，平常要多喝水、控制三高之外，還可透過4物來保養腎臟，包括咖啡、薑黃、魚油、益生菌。

他說明，咖啡可降低慢性腎病發的發生率，且一項近8萬人的大規模研究指出，已有腎病的人若持續喝咖啡，有機會免於死於腎病。薑黃是極罕見可提高腎功能的食物，因薑黃可促進肝臟代謝，以削減毒物對腎臟的傷害。

魚油也有益腎臟，江守山表示，日本曾發表一份25年的研究統計，有血尿的患者若吃魚油，較不易腎衰竭；另外，人體實際研究發現，魚油可以保護腎功能。

至於益生菌，他表示，益生菌可幫助代謝毒物並降低毒物對人體的傷害，進而達到護腎的效果，且益生菌具有解毒功能，可同時降低肝臟解毒的負擔。