大陸國台辦宣布以「台獨頑固份子」名義對我駐美代表蕭美琴等實施制裁，並對「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」採取「懲戒措施」。總統府副秘書長黃重諺表示，這基本是人類的終身成就獎了。

對於大陸國台辦宣布以「台獨頑固份子」名義對我駐美代表蕭美琴等實施制裁，並對「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」採取「懲戒措施」。這是蕭美琴二度被中國列入制裁。陸委會稱，中共重操故技、再度宣布制裁懲戒我官員及民間單位等拙劣手法，意圖恫嚇我方、製造寒蟬效應，嚴重破壞兩岸關係，政府對此敵意行徑，表達嚴正抗議與不滿。