來自史瓦帝尼、就讀東海大學國際學程的大一學生萬德寫感謝卡表達謝意。（潘虹恩攝）

富偉科技集團總裁蕭文龍與家扶基金會攜手扶幼助貧近20年，7日於臻愛花園飯店舉辦餐敘，讓來自不同國家的家扶學子一同感受團圓氣氛，同時鼓勵他們。（潘虹恩攝）

富偉科技集團總裁蕭文龍致力回饋社會且不受限國內，與家扶基金會攜手扶幼助貧近20年，共認養了17位海外弱勢兒少，有感於來台就讀的家扶學子近年因疫情無法返家，7日於臻愛花園飯店舉辦餐敘，讓來自不同國家的家扶學子一同感受團圓氣氛，同時鼓勵他們。

「大愛無國界，只要我有能力就會幫助他們」，蕭文龍表示，他自幼貧困，幸成長過程中得貴人相助，因此事業有成之際致力回饋社會，行善腳步遍及海內外。他希望成為弱勢孩子的巨人，讓孩子們站在他的肩膀上看見夢想，也希望拋磚引玉，邀請大眾加入家扶國外兒童認養人行列，幫助海外弱勢孩子遇見未來。

蕭文龍共認養17名家扶國外貧童，期盼將愛與希望散播到世界角落。他回憶，曾經有次到史瓦帝尼，當地認養的小孩都跑來和他抱在一起，雖然膚色、語言不相同，但感覺就如同親身的一樣，是很感動的經驗。他也協助史瓦帝尼中心建造水井和社區廚房，改善當地兒少基本的生存條件。

今日餐會共有11名家扶學子前來，其中，來自史瓦帝尼、就讀東海大學國際學程的大一學生萬德表示，他自幼由母親撫養長大，對中文和台灣文化深感興趣，很感謝家扶及認養人替他支付學費並提供生活費，讓他能來就學，期許自己能和蕭文龍一樣學有所成，返國後想從事工廠經理職務，改善家計，也幫助國家的其他弱勢兒童。

「家扶海外精英培植計畫」實施已邁入第5年，現有15名海外學子在台接受高等教育。家扶基金會執行長周大堯指出，家扶基金會在海外有7個據點，希望透過社工資源協助當地貧困孩子脫離貧困，其中有些優秀、願意讀書的孩子則透過海外精英培植來到台灣讀書，希望他們有所學習後回到自己的母國協助當地貧困的孩子。