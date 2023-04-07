前總統馬英九7日結束訪陸行程搭機返台，他在桃園機場發表談話表示，此行他用實際行動證明，堅持九二共識、求同存異並彼此尊重才符合台灣民眾的利益。
馬英九一行搭乘國航CA195班機從上海起飛，下午12時46分抵達桃機，他在入境大廳發表簡短談話表示，這趟旅程下來，他發現最重要的一點就是媒體評論所說的，「九二共識又活過來了！」他用實際行動證明，堅持九二共識，求同存異、彼此尊重，兩岸就有共同的政治基礎來儘速恢復交流與對話，這樣最符合台灣民眾的利益。
馬英九也憂心，「我們執政者持續將台灣帶入險境」，未來是和平與戰爭的抉擇，他會在民間繼續努力，讓台灣能有真正和平與安全的未來。
馬英九此行除了祭祖，還帶著年輕學子與大陸學生座談；對於超乎預期的交流成果，馬英九說年輕人是我們的未來，越早交流來往，越認識彼此，將來發生衝突的機率越低，因此他對兩岸重新交流產生無比的信心。
馬英九訪問大陸廣受各界矚目，國民黨副主席夏立言、立委費鴻泰、游毓蘭、鄭麗文、萬美玲及魯明哲等人特地在下機處高舉國旗接機，國民黨台北市議員徐巧芯也包了3輛遊覽車前往桃機，不過她與費鴻泰並沒有同框接觸。
此外，在班機抵達前，獨派團體台灣基進就已經在二航廈外抗議，怒指馬英九「假祭祖、真舔共」，以台灣前總統身分發表兩岸同屬一中，是背叛台灣民意與國際抗中陣營的言論。
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