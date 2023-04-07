在支付公司Wirecard發生會計醜聞之後，德國金融管理局BaFin正加大對消費者的保護。

BaFin在去年總共接到消費者1.5萬件的投訴，並為連4年的投訴量增加，投訴對象主要是針對他們打交道的銀行和金融機構。相較之下，2021年僅有1.25萬件投訴。

民眾抱怨的問題，包括帳戶關閉所需的處理時間過長、條款與條件發生變化、分行數量和規模的不斷縮小等。

BanFin一位官員指出：「金融機構表現得很好，不可能是因為他們不好好對待客戶」。

YouGov去年進行的一項調查顯示，德國金融機構的信任度低於全球平均水準，落後於加拿大、澳洲和主要亞洲市場。

德國一位消費者權益保護人士Niels Nauhauser說：「越來越多消費者對我們提出問題，徵求我們的建議，此一事實就足以證明，民眾並不完全信任金融機構」。

安永(EY)今年的一項調查顯示，只有25%受訪民眾信任金融公司，有31%不信任，44%持觀望態度。

有關德國金融機關的客戶權利保護，越來越受到監管機關和法院的注意。主要是有關單位受指責，未能及時發現Wirecard的詐欺行為。BanFin去年也更換了高層。

2021年德國高等法院做出的一項關鍵裁決，也加大了銀行更改條款與條件的難度。

銀行家們表示，這項裁決反而增加了成本和官僚作風。