清華大學前校長賀陳弘受邀演講時，針對大學現況示警「台灣都是血汗大學，目前大學都正處在急診室」，賀陳弘也提出3大解方，包括建立合理學雜費調整機制、強化大學自治、公私立大學合併等，盡快將台灣的大學從急診室中搶救出來。

清大科管院長林哲群邀請清大前校找賀陳弘在EMBA的「董總的經營哲學」課堂上，針對台灣當下的大學教育現狀、體制、問題與前瞻性等議題，進行專題演講。

賀陳弘直言，台灣都是血汗大學，目前台灣的大學都正處在急診室，他分析大學面臨內憂外患，外憂是少子化、全球化、新科技橫空出世等，內患則是財務結構嚴重欠佳、大學數量太多而不分類，以及未落實大學治理等。

賀陳弘認為，政府對大學的管控應以低密度為原則，若嚴刑厲法，大學創新之際必定動輒得咎，讓大學退化為行政機關的工具。尤其大學自治是民主憲政的一部分，應該完全擔起學術自治的職責，以學術為依歸、知識的創新與傳遞作為唯一的評鑑標準。

他也主張，在高教面臨危機之際，各大學必須有更多的自治權，才能加速內部的調整與創新。如果繼續以教育部嚴密統管一百五十所大學的方式進行下去，高教將會僵硬顢頇，整體失能。

賀陳弘也分析，台灣1個大學生每年的培育經費平均30萬元，少的僅10萬到20萬元，由於學雜費太低，台灣現在是用兩個幼稚園學生的費用在培養1個大學生。但與台灣短兵相接的韓國，1個大學生培育成本為70萬到80萬元，日本超過100萬元，台灣連1／3都不到，各大學都是以血汗拼搏。

他認為，台灣高教財務的兩隻腳，分別是政府補助與使用者付費，均蒼白瘦弱，尤其不合理的低學費正在謀殺台灣的高等教育，因此，建立合理學雜費的定期調整機制，是挽救台灣高等教育必須做的急救措施。

尤其，2004年以來物價指數上漲19％，18年來凍漲高教學費，就等於讓學雜費短缺1713億元，延誤高教發展，同時期受雇員工薪資攀升27％，家庭支持大學生就學的能力其實是與物價同步上升。

此外，台灣出生率從90年代雪崩式下滑，但大學數量並沒有減少，導致部分學校面臨生存危機。賀陳弘認為，公私大學合併，是一種公公併與私私併之外的突破式創新作法，也有法源可行性。

賀陳弘也說，退場私校的教學單位停辦或重新整理併入公校，校產與部分人員轉以法人方式附屬於公校。具體方法可以延伸產學創新條例的附屬學院模式，如同歐洲大學聯盟里斯本宣言，大學可設法人機構，讓私校成為公校附屬法人與公校合併。