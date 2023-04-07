台南市柳營區青農林韡勳難忘幼時吃到阿嬤為他熬煮的桑葚醬滋味，長大投入研發各式果醬，經過10年有成，今年參加英國世界柑橘類果醬大賽獲分組冠軍，7日返鄉在新營文化中心旁的辻間創生聚落展店，取名「甜玉軒」，台南市長黃偉哲捧場支持青農，稱讚他是果醬男孩。

林韡勳會一頭栽入研發果醬，是因為幼年時阿嬤都會用家中種植的各種水果來熬煮醬汁，味道令他念念不忘，長大後原本念的是動物科學系，當兵前到農場打工，意外學會熬煮青梅醬，對研發果醬產生興趣。

退伍後，林韡勳先到養雞場工作，因對雞場環境過敏，決定返鄉投入自製果醬。他的果醬起初在市集擺攤，甚至拜託麵包店寄賣，後來在網路上經營。

有感於研發新食品需透過參賽得獎聚焦，林韡勳4年前開始參加大小賽事，一開始並不順遂，不是只有佳作，就是沒得獎。

直到去年，林韡勳研發的果醬獲英國世界柑橘類果醬大賽銀賞、日本世界柑橘類果醬大賽銅賞，今年重返英國世界柑橘類果醬大賽，他用柳營柳丁與白河檸檬熬煮的果醬，在3500罐參賽果醬中，一舉拿下冠軍。

細數從2013年投入研發果醬，林韡勳磨劍10年有成，7日返鄉開啟首家實體店面，黃偉哲捧場推薦，支持青農返鄉創業實現夢想。

林韡勳店內的果醬都是季節限定，使用當令水果，因此上架數量不多，品項以冬山龍眼與蜂蜜加威士忌的果醬、東山咖啡果醬與得獎的柑橘果醬為主。