「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）年初為了保護侄子，不慎遭到鏟雪車輾過，斷了30多根骨頭，所幸現在已度過難關。事發3個多月，他近來積極復健，也在社群平台上分享恢復進度，日前接受媒體訪問，吐露事發當時的心情，坦言已經寫好遺書，甚至多次在訪問中忍不住哽咽。

傑瑞米雷納日前接受《ABC News》主持人黛安索耶（Diane Sawyer）訪問，談到事發當時的心情，他說道：「如果我獨自一人在那裡，那會是一種可怕的死法。」但他不是一個人，因為還有侄子在旁邊，其他人也有趕來幫忙。

而節目中也釋出當時報案電話的內容，「他狀況很糟，繼續呼吸堅持下去，兄弟撐下去」，可以聽見情況相當危急，甚至還有傑瑞米痛苦的哀號聲。

對此，傑瑞米坦言當時一度快撐不下去，「我用手語跟家人說對不起，還用手機寫下對家人的遺言」。不過，他覺得很幸運，因為撐過了那段煎熬，也接受著完善照顧與復健，狀況恢復得很好，「我選擇活下來，這殺不死我，絕對不可能，我在這次意外失去很多血肉和骨頭，但我得到很多愛和更堅強的力量」。