巧克力驚傳鎘超標！台灣現行沒有巧克力的「鎘」標準，據消基會抽測市面20件巧克力商品，其中某項來自屏東內埔生產的「100％台灣黑巧克力」商品，但其鎘含量超出歐盟標準，長時間曝露可能會導致腎臟疾病、肺損傷及骨骼脆弱。

據消基會抽檢指出，其中1件未標示製造廠商地址、營養標示、產地可依食安法處3萬至300萬元罰鍰，而我國現行沒有規範巧克力產品鉛或鎘等重金屬限量，因此消基會引用歐盟標準，其中一件屏東國產巧克力卻超標，其中來自波蘭的85％巧克力吃下一整句鉛的攝取量達13.5微克，超過美國兒童和育齡婦女的基準。

消基會董事長吳榮達說，短期內攝取大量「鉛」會造成腹痛、嘔吐和貧血，長期攝取少量鉛則可能會導致兒童認知和智力發展遲緩，其中胎兒、嬰兒及幼童更容易受到鉛毒影響，「鎘」則是已知致癌物，長時間暴露可能導致腎臟疾病產生，還有肺損傷及骨骨骼脆弱等風險；消基會分析檢驗委員委員會召集人李德仁說，一般人吃少一點並不會有急性症狀，但如果空腹且大量食用超標產品可能會有腹痛、嘔吐等症狀，且重金屬進入人體後會持續累積。

李德仁認為，由於台灣土壤重金屬相較國外來的多，種植農作物後較易吸附較多重金屬，建議農民種植前先土壤分析，以免農產品殘留較高重金屬，製成加工品後也容易超標。

吳榮達呼籲，目前衛福部訂定的「食品中重金屬之限量」並未規範巧克力鉛及鎘的量，鄰近的大陸則有鉛標準、歐盟則有鎘規範，建議主管機關應盡速研議巧克力產品法規，以管理市面上巧克力商品，確保消費者食用安全。