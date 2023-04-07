高雄市政府為慶祝兒童節，安排了滿滿整個月的「孩翻高雄」兒童節活動，特別邀請到紙風車劇團將東海龍宮搬到高雄，8日晚上7時將在文化中心圓形廣場演出《哪吒鬧龍宮》，將傳統布袋戲結合現代戲劇及電腦動畫科技，讓高雄兒童節玩樂計畫加碼再延續。

在民間信仰中，哪吒三太子是守護孩子的神明，更深信把孩子過給三太子當乾兒子或乾女兒，就能守護孩子平安快樂的長大，而布袋戲是早期台灣孩子們的童年娛樂，是許多人成長的記憶。

紙風車劇團這些年來也像哪吒「腳踩風火輪」般轉動，長途跋涉到台灣的各個角落演戲給孩子看，受到全國大小朋友的歡迎響應。希望藉由《哪吒鬧龍宮》演出，不但讓小朋友接觸傳統藝術，同時也讓父母與孩子同樂，打造一個不一樣的兒童節回憶。

為讓現場的大小朋友能更了解布袋戲這項傳統技藝，此次高雄演出特別邀請山宛然劇場，團長黃武山在開演前現場布袋戲教學示範和演出，不止用創意將閩南、客家文化進行創新與結合，並且試著將西方藝術和東方布袋戲結合，為布袋戲開創了更多樣的表現風格與「現代化」的可能性。

文化局副局長簡美玲表示，為了讓小朋友開心過兒童節，高雄市今年不但推出雙主場活動，4月8日更邀請到紙風車劇團在文化中心圓形廣場，共同推出親子玩樂計畫延時加碼的舞台劇演出《哪吒鬧龍宮》，也在整個4月串聯遍及8個行政區的11個文資場館，以藝術文化打造有深度的美好親子時光。

紙風車劇團長任建誠指出，《哪吒鬧龍宮》是紙風車將過去30年的演出經驗，融合年輕世代思維創意重新演繹的新作，真人武打、布袋戲與動畫的演出。他指出，數位時代要讓孩子接觸傳統戲劇真的太難，這次「哪吒鬧龍宮」將傳統將台灣布袋戲、廟會身段與北管音樂等傳統元素做完美的結合，利用燈光與3D動畫及音效，打造出宛如真實東海龍宮的舞台效果，讓觀眾投入沉浸式劇場的感官新體驗。