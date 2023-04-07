法國民眾今天再對總統馬克宏（Emmanuel Macron）的年金改革發出怒吼，激進的示威群眾和維安部隊發生衝突，數十人因此被逮捕，馬克宏喜歡的餐廳之一也在混亂中被燒。

法新社報導，法院下週將對退休制度改革做出關鍵裁定，儘管走上街頭抗議的人數有所下滑，已向政府施壓近3個月的各大工會仍不打算收手。

引發爭議的改革是要將退休年齡由62歲延後到64歲，同時要求人民工作更長時間，以獲取全額退休金。

法國媒體提到，馬克宏曾數度造訪的La Rotonde餐廳在示威中起火。這家餐廳也曾在2020年初的「黃背心」抗議活動中遭人縱火。

這次改革可謂馬克宏第2個任期內的最大挑戰，儘管個人支持率不斷下滑，他仍堅不讓步。他目前正在中國訪問。

法國各地都有抗議活動，從巴黎到南部城市蒙貝列（Montpellier）和馬賽（Marseille）都有群眾揮舞標語牌或工會旗幟。

50歲的公務員克瑞強（Davy Chretien）在馬賽遊行時說：「我們還沒放棄，也沒有打算放棄。」

法國內政部表示，今天有57萬人參加示威，比上週統計的74萬人大幅減少。

官方統計遠比主辦單位計算的數字要少，法國總工會（CGT）聲稱，巴黎有40萬人走上街頭，而內政部僅計有9萬3000人。