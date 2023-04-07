台鹽前董座陳啟昱在高雄旗山農牧地蓋千坪違建豪宅，高雄高雄市政府農業局現地勘察，發現農地上存在非農業使用的建物，已開立10萬元裁罰書，同時要求陳啟昱限期改善恢復農業使用，否則將依法拆除。（林雅惠攝）

台鹽前董座陳啟昱在高雄旗山農牧地蓋千坪違建豪宅，高雄市長陳其邁上午說重話，強調不管任何人，違規使用未限期改善就拆除；高雄市政府農業局現地勘察，發現農地上存在非農業使用的建物，已開立10萬元裁罰書，同時要求陳啟昱限期改善恢復農業使用，否則將依法拆除。

民眾黨立委陳琬惠昨天召開記者會，指台鹽前董事長陳啟昱被爆料涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。

陳琬惠今日再度質疑市政府應該早就知道違建的問題，是否有縱容部分，監察院應該要調查，也呼籲高雄市政府及市長陳其邁應依法確實查證陳啟昱違法農舍及退出民進黨一事。

陳其邁上午表示，高市府農業局昨天有派人去查訪調查，確實發現有違規使用的事實，市府會根據農發條例及區域計畫法開處。

高雄市政府農業局表示，農業局於昨天到陳啟昱的旗山豪宅現地勘察，現況農地上沒有農舍，但存在貨櫃屋鐵皮建物、雨遮、庭園造景、大門、圍牆、鋪設硬鋪面等非農業使用。

農業局已於今日函報權管單位，市府並已依照區域計畫法及裁罰基準完成裁罰書開立，罰款10萬元。

農業局指出，經陳啟昱表示，將於2至3週內完成違規部分拆除並恢復農業使用，市府於今日依法函請農地所有人限期改善，若屆期未能完成改善恢復農業使用，將依法進行拆除。