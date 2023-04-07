宜蘭縣羅東鎮、五結鄉昨晚傳出道路有豬糞溢漏，還有機車騎士因此滑倒、受傷，宜蘭縣環保局今天（7日）表示，已掌握該車輛，而溢漏並非豬糞，而是食品加工汙泥，將依《廢棄物清理法》第52條規定，處業者6000元以上300萬元以下罰鍰。

昨晚有民眾在臉書社團中說「為什麼羅東今天地上全是屎」，還有行經五結、壯圍鄉的民眾聞到屎味，批評味道是令人作嘔，還有騎士因此滑倒摔車。

宜蘭縣環保局接獲通報後，昨晚9時許到場釐清，警方也調閱沿路監視畫面釐清行為車輛，並協調道路主管機關清理路面。

環保局表示，透過相關監視畫面、車牌等資訊，已掌握該車輛為清除業者所有，該貨車是在4月6日下午2時自一家食品加工廠，載運食品加工汙泥約20公噸，約晚上8時出發前往中部縣市再利用，用途為製成肥料。

環保局說，該貨車清除過程未防止事業廢棄物溢漏汙泥致汙染路面，已違反《廢棄物清理法》第36條規定，將依《廢棄物清理法》第52條規定處6000元以上300萬元以下罰鍰，環保局並將沿車行路線巡視，並要求業者完成沿線道路清理改善。

肇事駕駛則依《道路交通管理處罰條例》第 30條，處駕駛3000元以上1.8萬元以下罰鍰外，另造成多起交通事故，也涉嫌違反《公共危險罪》。