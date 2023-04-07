賴姓民眾發現行經住家的這一條黑眉錦蛇超過2公尺長，紋路美麗，徒手抓蛇合拍一張照片紀念。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣各鄉鎮市郊或山區生態豐富，每逢天氣回暖，住家常有不速之客「蛇」。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣各鄉鎮市郊或山區生態豐富，每逢天氣回暖民眾住家常有不速之客「蛇」。南投市賴姓男子日前傍晚在庭院運動，赫見一條長逾2公尺的長蟲從眼前閃過，趨前細瞧，竟然是有「最美家蛇」之稱、三級保育類黑眉錦蛇，其身上美麗紋路令人驚豔，趕緊用手機拍照紀錄。

「這一條黑眉錦蛇長度超過2公尺，身形壯碩、紋路美麗。」賴姓男子說，黑眉錦蛇為台灣特有亞種，是台灣體型第2大的蛇類，也是三級保育類野生動物，由於牠本身無毒，才敢徒手抓著錦蛇合拍一張照片紀念，旋即讓錦蛇離開。

賴姓男子表示，住家在南投市郊區，周圍都是田，每年天氣開始趨暖、變熱，蛇類活動頻繁後，經常有蛇造訪，可能來捕食老鼠或青蛙等小動物，他們早已習以為常，若遇到黑眉錦蛇、王錦蛇(臭青公或臭青母)等無毒蛇類，就用掃把及畚箕請牠們離開，若是眼鏡蛇、龜殼花及雨傘節等有毒蛇類，再打119請消防員幫忙處理。

賴太太表示，天氣轉暖後，住家常有長蟲入侵，全家都見怪不怪，有些蛇類的紋路真的很漂亮，所以她經常在臉書分享住家附近或爬山遇到的蛇類，日前有朋友受不了，私下勸她說：「你可不可以不要再po蛇了。」才知道朋友因為怕蛇曾封鎖其臉書。