群益投信表示，台股短期因金融風險修正後再度震盪走高，後續因國際金融情勢尚未穩定故仍會有震盪；雖目前綜合觀察，包括總經數據或企業財報，均落在調整的過程，台股今年來走勢呈現震盪往上，考量各產業庫存調整陸續進入尾聲，外需在2H23有機會回到成長軌道。惟終端庫存去化可望於年中結束，中期基本面回升共識越加凝聚，對後市表現不看淡。若有拉回，建議仍可以台股基金逢低分批布局。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，短期國際股市與台股仍可能受到消息面影響而震盪，台股最終仍將回歸基本面，通膨、升息有望觸頂下美債殖利率、美元也略有反轉，台股對利空的反應方面，在先前已大幅修正反映悲觀預期，全球股市仍有機會在上半年築底完成後開始往多頭發展；選股仍是台股中長線投資勝出的關鍵，全球科技創新持續，例如近期火熱的AI題材等帶動，台股長線仍可重返多頭，但基於各產業復甦情況及成長趨勢預期差異，2023年類股間表現將有顯著差異；台股許多產業仍具備中長線價值，操作策略可於大盤震盪區間內持續布局看好的成長型產業及類股並長線持有，看好的產業如半導體先進製程、規格提升的IC設計、矽智財、車用電子及雲端伺服器，中國解封及台灣內需相關，以及新應用如儲能、電子書等。