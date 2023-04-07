中華女足5日甫於黎巴嫩舉行的巴黎奧運亞洲區首輪資格賽F組賽事，以5比1完勝地主隊，旗開得勝，未料昨晚傳出黎巴嫩南部與以色列爆發衝突的消息。中華隊代總教練莊淑美表示比賽地點在黎國中部，目前全隊都平安。中華足協則表示已啟動緊急應變機制，第一時間與代表隊及黎巴嫩足協聯繫，並已透過外交部取得急難救助專線，將資訊提供給代表隊人員，以備不時之需，現階段比賽未受影響。

下午3時足協補充最新消息，已接到駐約旦代表處馬參事回電，確認目前雙方衝突區域僅在黎巴嫩南部，尚未波及黎巴嫩中北部，感謝駐約旦代表處的協助。

中華女足這次比賽地點為黎巴嫩中部的朱尼耶，位於首都貝魯特北方約15公里，離發生衝突的南部黎、以邊境有段距離。足協表示將持續關注狀況，以全體代表隊人員安全為第一優先，也在臉書限動po出全隊目前正常備賽訓練的短片。

中華隊在F組與黎巴嫩、印尼同組，黎、印將於明晚交手，11日則換中華隊迎戰印尼，1勝在手的中華隊只要再贏，就能完成以小組第1晉級下輪的本階段目標。