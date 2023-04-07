擁有百年歷史的頭屋國小，校園內擁有2棵百年樹齡的老苦楝樹，姿態怪奇非常吸睛，校內2棟校舍使用年限已超過50年，並鑑定耐震力不足，結構安全有疑慮下，由教育部及苗栗縣政府撥款拆除重建，新建校舍工程已完成9成，苗栗縣長鍾東錦7日上午到校關心工程進度，並期許能在今年9月新學期開學時，讓學生能有新教室可用。

頭屋國小創立於日據時期，具有百年歷史，校內辦公室與中低年級教室是50多年前啟用的老舊校舍，經判定耐震能力不足且結構安全堪慮，2020年經獲教育部核定經費6914萬4000元，規畫拆除舊校舍重建工程，期間歷經新冠肺炎疫情影響，加上營建物料及工資雙漲，導致工程招標6次流標，為利重建工程順利進展，縣府追加自籌款至1362萬1000元，最後以總預算8276萬5000元開始動工。

苗栗縣頭屋國小新建校舍即將在7月完工。（謝明俊攝）

新校舍工程為拆除2棟老舊校舍，改建成1棟3樓層建築，共有13間教室，其中8間普通教室、2間專科教室、2間辦公室及1間校長室，新校舍設計每間教室都有洗手台、工具間及前排矮凳，創造出居家的安全感與休憩交誼的小角落，工程自2021年12月開工迄今，工程進度已達88％，即將完工。

苗栗縣長鍾東錦7日視察頭屋國小新建校舍工程，對校方全力保留百年老樹甚為讚許。（謝明俊攝）

7日上午苗栗縣長鍾東錦專程前往頭屋國小視察校舍重建工地，頭屋國小校長謝福鈞當場向縣長爭取拆除舊校舍後環保鋪面經費約340萬元，以及大型教學螢幕，獲鍾東錦首肯補助環保鋪面費用，至於大型教學螢幕則因先前已編定預算購置大型螢幕分發至各校使用，頭屋國小獲配2台，如果仍有不足，鍾東錦將與教育處研商後解決。鍾東錦並稱許校方能夠保留2棵百年老苦楝樹，並希望新校舍能在今年9月新學期開學前啟用，讓學生有全新教室可用。

苗栗縣長鍾東錦7日視察頭屋國小新建校舍工程。（謝明俊攝）