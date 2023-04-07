今年還沒有颱風生成，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動活動跡象，是否會發展為颱風「珊瑚」相當受關注；專家指出，整體環境不太適合發展，成為颱風的機率不高，且對台灣的降雨也沒有太大幫助。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶擾動90W目前位於菲律賓東南方，預計未來幾日將逐漸整合、稍微增強，但因為很快碰到菲律賓陸地，加上整體環境不太適合發展，「成為颱風的機率不高，但熱帶低壓的機會是有的。」

該熱帶擾動未來5天緩慢移動，下周三、四（12、13日）才會靠近、穿越菲律賓，周五（14日）進入南海，路徑上還有變數，仍待觀察。

天氣風險分析師吳聖宇指出，以目前趨勢來看，熱帶擾動會慢慢往菲律賓方向移動，至於是否通過菲律賓，或是在菲律賓東邊就先北轉，要看它未來的發展；由於目前太平洋高壓還不夠強，路徑變化比較大，不過不管未來路徑如何，目前預報看起來，對台灣的降雨沒有太大幫助。