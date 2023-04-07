中職新球季開打近一週，味全龍7日迎接主場開幕系列戰，外界最關注的焦點莫過於「大師兄」林智勝的300轟何時能誕生。龍隊本季特別與眠豆腐合作打造「NGAYAW AKE’COUNTER」林智勝生涯全壘打計數裝置，邀請球迷們一同來到天母球場見證。

林智勝目前生涯累積299轟，已是中職史上的全壘打紀錄保持人，往後每一次開轟都是在創造歷史。今年味全龍精心製作了林智勝生涯全壘打計數裝置，紀錄這位傳奇球星的生涯里程碑。

該裝置座落在天母球場的左外野平台，上頭用數字標示林智勝目前生涯累積的全壘打數，只要轟出一支全壘打就會更換數字，讓所有現場球迷都能一同參與這位中華職棒傳奇的偉大成就。

今年41歲的林智勝征戰職業賽場邁入第20年，如今即將要把中華職棒全壘打紀錄一舉推高突破300大關，敬佩於林智勝驚人的意志與毅力，味全龍合作夥伴眠豆腐特地在這歷史性的計數器上，安排了三張「眠豆腐2.0床墊」，因為眠豆腐也是一款不斷進化的產品，問世五年來一直默默更新升級，眠豆腐2.0全新進化的品牌精神就如同林智勝不斷改寫歷史，與他在棒球路上持續追求進化的意志不謀而合。

味全龍自2022年球季開始攜手眠豆腐，只要味全龍於主場獲勝，MVP球員和頒獎球迷都能領取「贏球龍好眠」獎項，各自帶一顆眠豆腐枕頭回家。2023球季活動好評持續，同時為了慶祝NGAYAW AKE COUNTER裝置落成，球團額外加碼味全龍打者開轟直接擊中裝置床墊，該位打者獲贈眠豆腐2.0床墊乙張，同時全場球迷抽眠豆腐2.0床墊乙張。