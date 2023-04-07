新冠肺炎疫情趨於穩定，中央流行疫情指揮中心今宣布，4月10日起取消無新冠肺炎相關症狀的住院病人及陪病者篩檢建議，僅有針對有發燒、呼吸道症狀、肺炎、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等症狀者，由醫師評估進行採檢。

指揮中心發言人羅一鈞表示，4月10日起，將取消無新冠肺炎相關症狀的新住院病人及陪病者的篩檢，同時取消原本對於無症狀急診留觀達24小時（含）以上的病人及陪病者進行1次篩檢的建議。

4月10日起取消住院、陪病篩檢。（圖／指揮中心提供）

另外，4月10日起，也同步取消無新冠肺炎相關症狀者住院後3～5天、定期每周、需執行侵入性處置或手術前、經評估有需要等情形的篩檢建議。

指揮中心提醒民眾，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的陪病，具新冠肺炎相關症狀及自主健康管理期間者，如有必要陪病，應於入院當日進行1次快篩，其餘陪病管制措施維持不變。

根據規範，全國醫院住院病人的陪病人數仍以1人為限，但病人為兒童（12歲以下）、老人（65歲以上）、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者（如行動不便、生活無法自理等），陪病人數上限為2人；訪客探病每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，但因應病人病情說明或病危探視等例外情形之探病時段及訪客人數不在此限。

指揮中心提醒民眾，進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生等感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。