新北市文化局今舉行「KICK OFF!新北市美術館園區開放」記者會，市府將在4月15日開放第一期戶外園區及部分空間，第二戶外園區也將配合7月份的城市藝術節開放。（蔡雯如攝）

新美館4月15日、16日開園首日規畫「遇見新美」草地音樂派對，以「多元跨界」為題，邀請彭佳慧、家家、白安、旺福等藝人演出，金曲歌王許富凱將在16日與新北市交響樂團跨界合作演出。（蔡雯如攝）

新北市美術館園區第一期戶外園區歷經多年整修，4月15日起將開放，新北市文化局也推出「KICK OFF!新北市美術館園區開放」系列活動，連續三周都有音樂、派對、野餐、市集與共創共食等活動，市府也邀請到金曲歌王許富凱、女歌手彭佳慧等人獻唱，邀請民眾體驗融入藝術、音樂、生態等藝術園區。

新北市府近年積極推動三鶯文創整合計畫，在三鶯新生地打造新美館，目前周邊環境整備工作已階段性完成，市府將在4月15日開放第一期戶外園區及部分空間，第二戶外園區也將配合7月份的城市藝術節開放。

新北市文化局今舉行「KICK OFF!新北市美術館園區開放」記者會，新北市副市長謝政達表示，本月開放的新美館園區佔地約10公頃，園內有獨特的河岸生態景色及草原，盼藉開放活動，讓民眾了解新美館的藝文休憩場域，本次活動也與鶯歌在地店家合作，結合地方產業特色，活絡鶯歌經濟。

文化局指出，本次活動邀請策展人黃偉倫、呂武隆、黃彥穎和創作者，以「參與及共創」為題，辦理創作者進駐計畫，規畫「做圓Making Circle」、「新朋友New Friends」常態性展覽和多元推廣活動，各系列工作坊和活動將一路延續至10月，讓親子、長者等各族群都能參與共創。

除了展覽外，文化局連續三周安排限定活動，4月15日、16日開園首日規畫「遇見新美」草地音樂派對，以「多元跨界」為題，邀請彭佳慧、家家、白安、旺福等藝人演出，金曲歌王許富凱將在16日與新北市交響樂團跨界合作演出。

另外，現場也邀請新北在地特色市集攤位進駐，4月22日、23日的「草原曼波」活動將揭秘園內多組公共藝術作品和裝置；4月29日、30日「太陽餐桌」規畫表演、野餐、共創共食及友善市集，讓民眾在大自然環境共食、共創。

文化局表示，為慶祝新美館開園，市府串聯約80家在地產業與商家，推出「園區開放特約商店」多項優惠，包含鶯歌美食廣場全面9折、部分商家慶開園特色美食58折，另有250組鶯歌美食廣場50元饗食券，鶯歌陶瓷老街部分商家也將推出指定商品6至9折優惠，民眾可至文化局臉書（https：／／www.facebook.com／e7summer／）參與活動，便有機會免費享用美食。

新美館籌備處表示，「KICK OFF!新北市美術館園區開放」活動期間將舉辦近百場的工作坊，報名方式及活動細節，可至新北市美術館官網http：／／ntcart.museum、臉書粉專https：／／www.facebook.com／ntcart.museum／或KICK OFF活動網頁http：／／2023kickoff.ntcart.museum查詢。