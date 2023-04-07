可成表示，3月營收月增主因通路與料件庫存逐步去化，惟終端需求尚未全面復甦，供應鏈庫存調整亦仍在進行中，導致營收年同比下滑。展望未來，預期第一季為全年營運谷底，第二季動能可望回溫至去年第四季水準。

可成指出，總體經濟環境疲弱，終端需求尚未明顯復甦；面臨市場充斥各種不確定性，公司當前要務，除積極爭取客戶拉料，提升中高階產品佔比，亦持續調整生產節奏、嚴控成本、降低呆料風險，以穩定獲利為現階段目標。