可成表示，3月營收月增主因通路與料件庫存逐步去化，惟終端需求尚未全面復甦，供應鏈庫存調整亦仍在進行中，導致營收年同比下滑。展望未來，預期第一季為全年營運谷底，第二季動能可望回溫至去年第四季水準。
可成指出，總體經濟環境疲弱，終端需求尚未明顯復甦；面臨市場充斥各種不確定性，公司當前要務，除積極爭取客戶拉料，提升中高階產品佔比，亦持續調整生產節奏、嚴控成本、降低呆料風險，以穩定獲利為現階段目標。
可成(2474)公布三月份集團合併營收為12.83億元，月增19.1%、年減52.2%。第一季集團合併營收達新台幣35.42億元，年減51%。
可成表示，3月營收月增主因通路與料件庫存逐步去化，惟終端需求尚未全面復甦，供應鏈庫存調整亦仍在進行中，導致營收年同比下滑。展望未來，預期第一季為全年營運谷底，第二季動能可望回溫至去年第四季水準。
可成指出，總體經濟環境疲弱，終端需求尚未明顯復甦；面臨市場充斥各種不確定性，公司當前要務，除積極爭取客戶拉料，提升中高階產品佔比，亦持續調整生產節奏、嚴控成本、降低呆料風險，以穩定獲利為現階段目標。
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