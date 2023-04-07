《國際金融》歐洲股市周五休市 下周二恢復交易 15:192023/04/07 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周五(4月7日)至下周一(4月10日)適逢復活節連續假期，歐洲股市休市，下周二恢復交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《百貨股》連假+6000 遠百4月業績年增近2成 《國際金融》歐股收漲0.51% 2類股最給力 《港股》耶穌受難日 港股休市 #歐洲股市 #下周二 #恢復交易 #4月 #休市 也許您會感興趣 推薦閱讀 撐不住！和欣客運4月17日漲票價 最高30元 04:102023/04/07 生活新聞 高雄 男子行竊辯惡作劇 判刑4月 04:102023/04/06 地方新聞 《光電股》手機需求冷 大立光:4月拉貨動能比3月差 09:472023/04/05 財經 穩定水情 水利署：4月底前每日增供13.6萬噸水量 14:452023/04/05 生活 Ionex光陽電動車最佳進步王 4月加碼「做大四」 09:562023/04/06 機車情報-優惠快訊 全台首座 台中國際級足球園區4月26日動工 04:102023/04/07 地方新聞 耶穌受難節休市前 美股多收高 道瓊微漲2點 05:452023/04/07 財經 北基市長齊聚開會！拚1200月票4月底送核定7月上路 11:222023/04/07 政治 4星座4月財運旺 第1名事業獲貴人助力 名利雙收 14:292023/04/06 運勢 《光電股》大立光法說13日登場 預告4月拉貨動能弱 16:492023/04/06 財經 蛋、豬缺到價格飆漲 李彥秀10字怒轟農委會 09:562023/04/06 政治 《基金》國泰投信「息收聯盟」 4月陸續揭序幕 16:592023/04/06 財經 台股4月首周 專家：恐狹幅震盪 04:102023/04/06 證券．權證 豬價狂飆近百直逼牛肉 王鴻薇批陳吉仲沒對策：恐難回降 19:542023/04/05 政治 4月連假 SOGO、遠百業績飆兩成 16:422023/04/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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