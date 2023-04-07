矽格表示，第1季度營收應是本年度低點，市場訊息已更加明確；且大陸疫情解封後，3月份各項經濟指標皆呈現上揚，後市成長動能持續看好，對於電子產品買氣有望提升，矽格將會密切配合客戶需求調配產能。
《半導體》矽格3月營收終結連9衰 Q1雙減雙位數落底
IC封測矽格(6257)自結2023年3月份合併營業收入為新台幣12.7億元，月增加8.7%、年減少26.60%，止步連9個月下滑。累計至3月合併營收為36.2億元，年減少21.70%、季減少15.70%。
IC封測矽格(6257)自結2023年3月份合併營業收入為新台幣12.7億元，月增加8.7%、年減少26.60%，止步連9個月下滑。累計至3月合併營收為36.2億元，年減少21.70%、季減少15.70%。
矽格表示，第1季度營收應是本年度低點，市場訊息已更加明確；且大陸疫情解封後，3月份各項經濟指標皆呈現上揚，後市成長動能持續看好，對於電子產品買氣有望提升，矽格將會密切配合客戶需求調配產能。
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