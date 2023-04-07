矽格表示，第1季度營收應是本年度低點，市場訊息已更加明確；且大陸疫情解封後，3月份各項經濟指標皆呈現上揚，後市成長動能持續看好，對於電子產品買氣有望提升，矽格將會密切配合客戶需求調配產能。

《半導體》南亞科3月營收止11連滑 Q1雙減雙位數
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美系大單進補 中砂產能滿載
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