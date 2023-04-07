隨著新冠肺炎疫情趨緩，國內已陸續恢復常態生活。中央流行疫情指揮中心今公布修訂解隔離條件，有持續住院需求者，距離發病日、採檢日滿10天，就可評估解隔；無持續住院需求者，原要求出院必須檢驗陰性，改為退燒至少1天、症狀緩解，即可評估出院。

指揮中心說明，「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義自3月20日起已調整為符合新冠肺炎併發症（中重症）的臨床及檢驗條件民眾需通報並隔離治療，迄今已實施逾2周，基於疾病嚴重度下降，為減少隔離治療對於民眾之影響，並有效運用醫療資源，經諮詢專家意見後，將「嚴重特殊傳染性肺炎」確定病例解除隔離治療條件進行修正

住院者符合「這些條件」可提前解隔。（圖／指揮中心提供）

根據原訂的解隔離條件，有持續住院需求者，必須距離發病、採檢日達20天以上，才能評估解除隔離，不過指揮中心今宣布將天數縮短為10天，除此之外，如符合退燒至少1天、症狀緩解，且1次檢驗陰性或Ct值大於30，也可解隔轉出負壓隔離病房或專責病房。出院後，應自主健康管理至快篩陰性，或距離解除隔離日滿10天為止。

而無持續住院需求者，原本要求必須檢驗陰性，或Ct值大於30才能解除隔離，改為只要退燒至少1天、症狀緩解，即可評估隔離出院。出院前篩檢未轉陰者， 出院後應自主健康管理至快篩陰性，或距離解除隔離日滿10天為止。

指揮中心提醒，進行自主健康管理的民眾，應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定對象之場所，禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動，並遵守現行醫療應變措施，以保護自己與他人。隨著疫情趨緩，各項防疫措施逐步鬆綁，指揮中心也籲請民眾配合相關防治措施及指引，落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，並建議接種新冠肺炎疫苗，以提升自身及社區保護力，降低疾病傳播風險。