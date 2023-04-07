從來自世界各國頂尖的30部VR作品脫穎而出，榮獲第79屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元最佳體驗大獎的VR作品《無法離開的人》，繼在香港、希臘、印度、加拿大、法國、沙烏地阿拉伯等超過12個國家放映，將於5月回到台北，與台灣的觀眾見面。

於5月6日至7月2日於推出的「無法離開的人」展覽，從陳芯宜導演的同名VR作品出發，打造以沉浸式體驗為核心的跨界展覽，同時從作品的內容與技術面切入，輻射出台灣白色恐怖時期的歷史與當代影像產製工作方法的探索。終於回到台北展演，陳芯宜導演也感性表示：「一路走來，要堅持每一個細節、要做到把所有人的心力付出好好地集結在一起，都是從每一個小到不行的堅持開始，展覽籌備比想像中的還不容易，無論是資金還是資源都非常有限，但還是希望不辜負影片的議題，要對得起每個參與創作及付出心力的大家，這部VR是關於台灣1950年代為理想與自由犧牲的前輩，這些前輩帶給我們力量，所以無論如何，用盡全力也希望讓台灣的大家都可以看到。」而在片中有讓人印象深刻演出的主演許時豪，也表示：「一段台灣過去的歷史能藉由VR廣傳到世界各地，並在全球各地都得到很棒的迴響，如今即將要在台灣展出了，我想，我可能有點類似當年王建民的家人看他從美國回台灣的心情。感到光榮、興奮，很想跟大家分享這麽好的作品，同時也希望我們可以好好對待這得來不易的成果。」

陳芯宜威尼斯得獎VR作《無法離開的人》世界巡迴到台北（希望影視行銷提供）

《無法離開的人》由林鉅、許時豪、黃姵嘉、潘麗麗、陳家逵等人主演，以綠島人權文化園區蠟像館為啟發點，劇情融合多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書，穿越歷史與時間，跨越國界與世代，喚起人們對於創傷記憶與人權議題的共感，許多人在觀賞完畢後都非常感動，紛紛表示希望這樣的作品能夠被更多的台灣人看到。但VR放映其實不如想像中容易，電影上映可以先去找電影院談、電視放映可以先去找電視台或平台談，但VR放映就是從0開始，找場地、找放映設備、找資金、找資源，陳芯宜導演：「很感謝一路上幫助過我們的人，現在離展演剩下最後一哩路了，希望對這個影片及議題有興趣的大家，能夠在這最後一哩路給予我們支持，我相信這個展演不會讓你們失望的。」