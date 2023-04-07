高端疫苗爭議延燒，士林地檢署今日表示，食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧與妻子施庭芳涉內線交易，炒股獲利逾15萬元，2人依違反證交法洩密、內線交易等罪起訴。衛福部次長王必勝今日表示，這名委員幾個月前已向衛福部請辭，因為現在在司法偵辦，民事和刑事的責任就由司法釐清。

士林地檢署表示，劉滄梧除是專家委員外，也是國衛院癌症研究所代理所長，與任職於台大醫院的施庭芳為夫妻。2021年7月18日下午，食藥署審查會投票通過高端疫苗有條件使用授權，劉滄梧將此重大消息洩漏給施庭芳。

而施庭芳在7月19日重大消息公布前，以每股約新台幣260.5元買入20張高端股票，並分批在平均股價約268元的7月23日、7月26日賣出15張、5張，獲利15萬1000元。施庭芳已認罪，並繳回全數犯罪所得。

王必勝表示，劉滄梧為食藥署審議委員會委員，參與者都會有保密及利益迴避同意書，這是必須要簽署的。會議前，也會宣讀一遍，讓大家知道有這個條款，不能把訊息洩漏，否則會有民事、刑事責任。這名委員幾個月前已經向衛福部請辭，因為現在在司法偵辦，民事和刑事的責任就由司法釐清。

對於當時請辭的原因，王必勝表示要再問一下，印象中這個案子幾個月前已經有報導，當時對方就已請辭。至於這名委員會如何被究責？他表示，由於已經請辭了，所以沒有解聘的問題。