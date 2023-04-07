有科技房仲美譽的永慶房屋，新推出「買屋力找房」服務，消費者只要在網站上輸入自己的購屋區域、自備款、每月還款金額資料，就能直接推薦符合消費者財務負擔能力的房屋！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，購買房屋涉及大筆金額，又需要承擔長達20-30年的房貸，規劃每月的還款金額相當關鍵；加上近期央行升息不斷，都可能對自己還款規劃產生影響，如何妥善地規劃自身財務能力來買房子，在此時顯得額外重要。

為了解決消費者不易計算自身購屋財務負擔能力的痛點，消費者只要在永慶房屋「買屋力找房」網站上，輸入自己預期的購屋區域、預期自備款、每個月希望支付的房貸金額等資料，系統就會自動幫消費者推算出適合的房屋總價，並且直接在總價預算內推薦合適的房子。

「買屋力找房」網站還針對房屋貸款的相關知識，拍攝專家講解影片，包括「如何提高貸款額度降低你的自備款」、「自己符合哪些政府優惠貸款」、「首次購屋貸款定義」等議題，在最短的時間內幫助消費者釐清可能會遇到的各種貸款問題，購屋貸款更穩健踏實。

消費者只要在網站上輸入預期的購屋區域、自備款、每月房貸金額等資料，就能推薦適合的房屋。(圖/永慶房屋提供)

陳賜傑也分享，透過「買屋力找房」搜尋出來的房子，若是位於永慶房屋直營門店的服務範圍，還能直接利用「線上問」功能，迅速聯繫負責的永慶房屋經紀人，進一步了解房屋尺寸、樓高、座向、公設等細節，或是請經紀人安排周遭類似物件一起賞屋。此外，「線上問」功能還能整合所有洽詢過、符合自身購屋預算的房屋於一處，輕鬆掌握自己的自己喜歡、而且符合自己預算的房屋！

陳賜傑表示，身為「科技房仲」的永慶房屋，持續從消費者在購售屋過程中會遇到的實際狀況進行思考，持續優化並推出便捷的科技服務，解決消費者痛點、提升購售屋體驗。

買屋力找房網址：https://buy.yungching.com.tw/Houseafford