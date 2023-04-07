韓國四大經紀公司之一的JYP娛樂相隔4年再推女團「NMIXX」，由Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo和Kyujin組成，6人顏值與實力兼具，隨著上月底迷你專輯《expérgo》的發行，她們也跟隨同門師姐「ITZY」的腳步，宣布將展開美國和亞洲SHOWCASE巡演，台北站將於6月18日在台北國際會議中心（TICC）登場。

「NMIXX」先以獨特的拼接風格出道曲〈O.O〉衝擊全網，第2首單曲〈DICE〉從發行之後即靠著現場演出吸粉而一路逆行回榜。新專輯《expérgo》從預告開始驚喜不斷，成員挑戰無伴奏和聲方式讓歌迷搶先聽到歌曲亮點，先行曲 〈Young Dumb Stupid〉，取樣法國童謠為副歌，也就是台灣歌迷耳熟能詳的〈兩隻老虎〉，拼接歌曲洗腦新高度引發超高討論度，NMIXX因此獲得「兒歌女團」封號。主打歌〈Love Me Like This〉自發行以來也是持續音源逆行，人氣直線上升。尤其是主唱Haewon和Lily的合音段落，讓歌迷直呼根本吞CD，用舞台實力吸粉，成功奪下音樂節目初冠軍。

「NMIXX SHOWCASE TOUR 〈NICE TO MIXX YOU〉」將於6月18日晚上6點在台北國際會議中心（TICC）登場，門票於14日在拓元售票系統上開賣，Live Nation Taiwan會員可於4月13日搶先購票，除了精彩的演出外，當然不能少了粉絲福利，凡購買最高票價者，皆可參加Sound Check、Send Off和親筆簽名海報的福利抽獎，3種福利將不重覆抽取。