民眾買賣房屋的原因眾多，其中不乏是親友間的交易，而親友間的交易通常會比市場行情來得低。令人遺憾的是，這些交易紀錄往往會被黑心房仲所利用，誤導屋主相信過低的價格，進而賤賣自身房屋。曾有一名屋主就險遭黑心房仲以類似手法坑騙將近200萬元房價！所幸永慶房屋黃啓瑞經紀人即時協助，給予完整實價登錄資訊，讓屋主了解自身房屋價值，成功挽回近200萬元差價！

黑心房仲拿親友交易行情刻意估低房屋價值！

2022下半年，永慶房屋黃啓瑞經紀人接待一名櫥窗客，並從客戶的口中了解，他因為年事已高，爬梯不便，希望在中和區附近找一棟電梯大樓，同時也要把目前住的公寓出售。經過幾輪賞屋之後，客戶找到了適合的案件。但由於資金關係，客戶遂決定先出售中和區的公寓，好讓自己的購屋資金運用更有餘裕。

由於在賞屋過程中，黃啓瑞經紀人服務貼心、針對屋況和行情都很仔細說明，也細膩分析每一間房屋的優缺點，讓客戶非常滿意，於是就希望黃啓瑞經紀人一併處理售屋事宜。

黃啓瑞經紀人根據房屋條件以及區域行情，向客戶說明，房屋屋齡雖然高、屋況也沒有很好，但是格局方正，又有邊間兩面採光優勢，再加上房屋位於頂樓，還有頂樓空間可運用，整體上算是相當不錯的物件。區域行情大概落在37-42萬之間，客戶的房屋單價有機會上看39、40萬元，以房屋總坪數21坪計算，建議總價約在820萬至880萬元間。

此時客戶向黃啓瑞經紀人說，他自己的鄰居也是一名仲介，他卻說房屋只能賣到650萬元，兩個人的估價怎麼會差到200萬元？黃啓瑞聽到之後也很納悶，遂請客戶提供該名房仲的估價資訊給他參考，結果黃啟瑞發現該名房仲提供的行情資訊不僅過時，更是親友之間的特殊交易，使得估價嚴重偏離市場行情！

永慶團隊聯賣服務，順利幫客戶挽回近200萬

聽到黃啓瑞經紀人的解釋，客戶起先還半信半疑，但在看過黃啓瑞提供「誠實房價報告書」裡面完整的成交行情後，客戶才發現自己被黑心房仲選擇性揭露行情資訊所坑騙，也決定由黃啓瑞經紀人協助售屋。

憑藉著永慶房屋團隊聯賣的優勢，黃啓瑞在一個月內就成功幫客戶找到適合的買家，最終以每坪約40萬元、總價約840萬元順利成交。成功為客戶挽回將近200萬元，將近22%的差價。完成交屋後，客戶非常感謝黃啓瑞的誠實服務，為他挽回200萬元，對於要買新房子的他來說，這200萬元幾乎可以是新房子的頭期款。

永慶房屋完整提供行情資訊 幫助消費者了解房屋真價值

黃啓瑞說明，房市上的交易情境百百種，有許多時候房屋買賣是親友之間的交易。這些交易價格往往會比市場行情來得低。而這些親友之間的交易可能會遭到黑心房仲和投機客所利用，企圖讓消費者誤信過低的房價，進而賤賣自身房屋。

消費者若是不熟悉實價登錄資訊，往往就會因此遭到坑騙，而讓黑心房仲聯手投機客以賤價購如房屋後再轉售以高價出售，賺取高額差價。

消費者若要避免遭到黑心房仲以類似手法坑騙，可以徵詢多家房仲業者，請他們提供完整的實價登錄資訊。接著再比對各家業者提供的資料是否有刻意隱藏成交行情紀錄，並選擇誠實的房仲業者為自己服務，最有保障。

永慶房屋為了保障消費者權益，除了實價登錄資訊是由系統統一提供，經紀人不能自行挑選想要呈現的成交行情，因此每一家永慶房屋直營門店提供的實價登錄都一致；永慶房屋更推出迄今仍是業界唯一的「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價。如有違反相關誠實服務保證，最高賠償買方400萬元、賣方4被服務費。黃啓瑞表示，永慶房屋會持續以實際行動，保護消費者的購售屋權益。