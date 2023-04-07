苗栗縣長鍾東錦7日上午參加竹南鎮長青學苑開課典禮。（謝明俊攝）

竹南鎮長青學苑開課典禮7日正式開課，有119名長者出席開業式。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦7日上午參加竹南鎮長青學苑開課典禮，並全力推薦立委陳超明競選連任。（謝明俊攝）

竹南鎮是全苗栗縣人口第2多的鄉鎮，65歲以上的人口超過1萬2千人，竹南鎮公所及苗栗縣政府持續關注長輩照護，開設長青學苑來提供長輩再學習機會，今年度竹南鎮長青學苑服務課程，7日上午舉行開課典禮，現場共有119名長者出席報名，苗栗縣長鍾東錦到場主持開課，並當場應允縣府每年撥款50萬元提供長輩更佳的學習課程內容，讓長者照護工作更加完善。

竹南鎮長青學苑課程從2005年開課至今，已邁向第18個年頭，因課程豐富多元，廣受好評，近2年來雖因新冠疫情嚴峻，參與課程的長者人數稍有減少，但隨著疫情解封，生活逐漸回歸常態，今年長青學苑課程開放報名時，呈現報名當天即額滿的狀況，7日開課典禮，現場就來了119名長者，出席非常踴躍。

今年的課程新增佳興及塭內2個社區關懷據點，開課地點已拓展至10處，共招收了382位學員。課程內容則包括歌唱、花藝、紙藝及蝶谷巴特等課程，動態課程包含樂齡運動、穴道按摩、健康操課程等課程，今年更新增了樂齡有氧及和諧粉彩兩項課程，希望能讓長者們學習到更多元不同的新事物。

竹南鎮長方進興表示，竹南身為苗栗縣人口第二多的行政區，在福利及建設上都是其他鄉鎮楷模，未來要推動更多福利政策，造福鎮內老人，例如剛通車的幸福巴士，提供了鎮內偏遠地區長者們便捷交通服務，以及後續將推動三節禮金發放，及放寬鎮內重陽禮金發放的年齡限制，以表達對長者敬重關懷，提升長者們居住在竹南的幸福感。