東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處為推廣宜蘭濱海自行車道並帶動壯圍地區發展，與壯圍鄉公所協力合作並整合當地相關資源，在宜蘭濱海自行車道規畫設置「大福觀海旭日平台」，今天（7日）舉行啟用典禮，管理處盼能讓民眾重新感受宜蘭濱海遊憩魅力，引入觀光人潮帶動地方發展。

大福觀海旭日平台是在2021年開始規畫，2022年7月開工，同年底完工，今天啟用，耗資達1200萬元，以「網」之形、「浪」之態、「舢舨平台」為意象，利用當地沙丘地形，將冬捕鰻苗、夏牽罟的記憶融入觀景平台。

東北角管理處表示，大福觀海旭日平台以地名「大福」轉化為立體框景地標，搭配固定式鞦韆座椅，讓遊客同時能與龜山島及海景留下美麗身影和回憶，營造出東北角暨宜蘭海岸線打卡新亮點，生活隨處是美景的氛圍。

東北角管理處建議，民眾來宜蘭旅行可安排宜蘭濱海自行車道輕旅騎乘，沿途可至永鎮濱海遊憩區、壯圍沙丘生態園區至東港榕樹公園等景點，此外，壯圍及礁溪周邊住宿選擇亦十分多元，可住宿感受體驗宜蘭海岸的靜謐及悠閒。