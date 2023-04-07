隨著政府普發6000現金陸續到帳，燦坤再加碼「ATM提領限定優惠」，即日起至6月30日期間，凡使用中信銀ATM提領普發現金，即可領取有燦坤折扣優惠的小白單。燦坤表示，這波現金普發，加上政府補助加持，勢必有助提振消費信心、推升業績成長。

全台4月起平均電價大漲，對現今通膨形勢再度帶來考驗，電費高漲時代，力求節能省電首要把關就是與生活息息相關的家用電器，燦坤表示「環保又節電」的消費意識已深入3C市場，通過環保商品的多樣化促銷優惠提倡環保選購，力促消費者選購具有環保節能標章的產品，落實綠色生活行動，並省電抗漲。

根據經濟部統計，全台目前10年以上老舊家電仍有800多萬台，為鼓勵全民汰換耗能老舊家電，財政部已實施貨物稅減徵辦法近4年，近日拍板修法宣佈再延長退稅優惠2年，而行政院去年底也撥出預算，針對購買一級能效冷暖氣機及冰箱提供3000元補助金，最高可領補助達5000元。財政部指出，截至去年底已收受逾700萬起核退案，核退稅額破百億元，所帶來的節電效益十分可觀。

為備戰夏日酷暑，燦坤自去年便開始布局內湖旗艦店空調專區的改造計畫，今年2月全新改裝完工，躍升為全台灣規模最大、品牌機型最齊全的空調大道，不僅陳列出少有實體展示的全熱交換機，更網羅風扇、清淨機、除濕機、吸塵器等家電自成一格。燦坤以全新面貌迎來「空調早鳥」，主打空調系列全面8折起，還有豐富原廠贈品大方送，最後優惠只到4月底。

環保署為推廣綠色消費推動「環保集點制度」，通過「環保綠點」的實質回饋鼓勵綠生活行動實踐。優先選購有「環保標章」、「MIT微笑標章」等標章認證的產品，即可享有綠點獎勵回饋。燦坤「環保集點」試營運開跑，即日起凡是環保集點會員到燦坤實體門市，持綁定手機條碼選購指定環保產品，即可累積綠點或用綠點折抵消費，每100綠點現折1元。