2023嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季，4月7日於西過村千歲宮前廣場舉辦開籠儀式，義竹出身的縣長翁章梁、鄉長黃政傑、縣議員黃金茂、翁聰賢等人到場，一起為鴿笭文化季揭開序幕，20幾隻綁著鴿笭的鴿子齊飛，現場熱鬧非凡；活動另有鴿笭展示、鴿笭彩繪與表演秀等，翁章梁表示，盼大家共同推廣與傳承這項百年傳統文化。

2023嘉義縣義竹鴿笭文化季，工作人員拿著綁上鴿笭的鴿子。（邱顯誠攝）

翁章梁指出，鴿笭文化是早期農業社會中，居民們農閒時候的生活娛樂，村落之間彼此藉由賽鴿笭來交流聯誼，至今已有百餘年歷史，目前僅嘉義縣義竹，台南新營、鹽水與學甲等地區保有這項文化活動。

翁章梁說，隨著社會變遷，農業社會轉為工商社會，養鴿人家逐漸減少，賽鴿笭成為難能可貴的文化習俗，希望藉政府的力量，透過文化季的舉辦，讓傳統文化能繼續保存下去。

2023嘉義縣義竹鴿笭文化季，活動現場展示各式的鴿笭。（邱顯誠攝）

賽鴿笭是將不同尺寸的木笭綁在「鴿選手」身上，再讓鴿子從對方村莊固定放飛陣地飛回自己村莊，通常由兩村交互對戰；鴿子飛行途中如有停飛落腳，村民則可用各種方式攔阻對方的鴿子抵達終點，最後視雙方飛回鴿笭的數量決定勝負。

活動現場另有展示各式種類的鴿笭、安排彩繪鴿笭DIY以及樂器表演等，並邀請義竹國中學生一同來認識鴿笭文化，讓在地的特色文化能在下一代中扎根與傳承下去。