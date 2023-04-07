中國駐歐盟大使傅聰近日接受紐約時報專訪，對去年中國高調宣稱中俄友誼「沒有止境」提出新說法。他說，所謂「沒有止境」的說法僅僅是一種修辭，有人故意曲解。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4月5日前往中國開始為期3天的訪問之前，傅聰接受「紐約時報」的採訪時，作出上述表示。

報導指出，歐盟領導人正在艱難地試圖在對中國深厚貿易關係和美國要求其採取強硬政策的壓力之間求得平衡，特別是考慮到戰爭開始後中國對俄羅斯的支持。中國試圖將自身塑造成調停者，堅稱其尊重烏克蘭領土完整，但也支持了俄羅斯關於這場戰爭的一些說法。

就在俄羅斯入侵烏克蘭的3週前，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與中國領導人習近平簽署了一份聯合聲明，宣稱兩國友誼「沒有止境」。

不過在紐時專訪中，傅聰淡化了中國和俄羅斯去年宣布的「沒有止境」的友誼。他說，中國在戰爭中並不站在俄羅斯一邊，一些人「因為所謂友誼或關係『沒有止境』的說法，就故意曲解這一點」。

他補充道，「沒有止境」僅僅是一種修辭。

傅聰說，中國沒有向俄羅斯提供軍事援助，也並不承認其吞併烏克蘭領土的行為，包括克里米亞和頓巴斯地區。

他表示，之所以沒有譴責入侵，是因為中國能夠理解俄羅斯關於防禦北約入侵的主張，也因為中國政府相信，比起西方領導人的說法，「戰爭的根源要複雜得多」。

傅聰還說，「我知道人們都在關注元首通話的事情」。「習主席沒有與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，並不意味著中國在烏克蘭問題上站在俄羅斯一邊。」

去年2月中俄聯合聲明宣告：「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區。」他們也宣布，計劃在眾多領域合作，包括太空、氣候變遷、人工智慧（AI）和網路控制等。