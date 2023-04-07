前總統馬英九今(7)日結束訪陸行程搭機返台，不少國民黨立委、議員到場接機。台北市議員鐘沛君透露，馬英九看到她手上的「馬總統辛苦了」牌子，特別停下腳步並笑稱「我不辛苦，但是有點胖了」。

馬英九今抵台後發表簡短談話，其中他認為這趟旅程下來，最重要的一點就是媒體評論所說的「九二共識又活過來了」，他用實際行動證明，堅持九二共識，求同存異、彼此尊重，兩岸就有共同的政治基礎來儘速恢復交流與對話，這樣最符合台灣民眾的利益。

今日到現場接機的鐘沛君則在臉書表示，她獻出人生第一次舉牌接機。鐘沛君也提到，馬前總統看到她手上的「馬總統辛苦了」牌子，特別停下腳步，並笑著和她說「我不辛苦，但是有點胖了」。鐘沛君認為，馬式幽默不改，也顯示他對此行收獲了然於胸。

鐘沛君強調，馬前總統用實際行動證明，堅持「九二共識」，求同存異，彼此尊重，和大陸就可以有共同政治基礎，可以儘速恢復交流與對話。