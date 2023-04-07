瘦子在《速命道》對戲劉德華直呼緊張。（粘耿豪攝）

瘦子與Ella在《速命道》有多場親密戲。（粘耿豪攝）

由瘦子E.SO和Ella（陳嘉樺）主演的賽車電影《速命道》今（7日）舉辦正式預告發布會，宣布影帝劉德華（華仔）特別演出終極神秘角色，在電影裡亦正亦邪，與瘦子飾演的「小樂」是敵人，卻也亦師亦友。瘦子受訪時坦言，這輩子沒想過能跟劉德華對戲，直呼「真的是生涯頂點，明天退休都覺得OK了」，也大讚對方「他非常有魅力，我很難不緊張」。

導演柯有謙分享邀約劉德華演出的過程，透露雖然華仔很爽快就答應，不過中間也是聯絡了很多人，疫情期間，劇組還飛往香港拍攝7天，瘦子當時隔離了很多天，卻才演1、2場戲，「真的辛苦他了」。瘦子也補充，自己一到現場看到劉德華本人，就整個傻住了，「因為他提早到現場，有點氣自己比他晚」，是否有從劉德華身上學到什麼，瘦子說，劉德華功力太高，「他講台詞和眼神都很自然，每一刻都像活在電影裡面，我也不知道怎麼學，台詞演技都太自然，一輩子都會記得」。

《速命道》已故台灣「亞洲飛人」柯受良（黑哥）幼子柯有謙籌備多時的電影處女作，長子柯有倫除了演出之外，也是共同編劇。導演柯有謙表示，一直想做一部很熱血的電影，因自己以前也是做賽車，想擅說用專長拍電影，「爸爸過去什麼車都玩過，沒玩過救護車」。瘦子也親曝，片中所有的賽車戲都是「假開」，笑喊「我就像是跟鬼演戲，因為我平常開車滿慢的，我的專長是停車，一開始對賽車電影沒有很興奮，但後來跟導演聊完後知道要開救護車，就覺得這個想法滿有趣的。」

Ella與瘦子在片中有多少親密戲，被問到拍攝時會不會很尷尬，瘦子笑說「就跟談戀愛一樣要慢慢來，不過她很熱情會帶動我」，Ella也分享經紀人老公賴斯翔除了開拍首日到片場探班外，「看一下這部片是什麼狀況，就再也沒去過現場，可能看出了瘦子的緊張跟尷尬」。《速命道》將於4月27日上映。