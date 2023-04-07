高雄市立志中學今日下午4時18分許，一棟大樓地下室突然失火，並冒出陣陣濃煙，校方見狀趕緊撥打119，並疏散445名學生到操場逃生。警消獲報到場布線搶救，火勢迅速於30分鐘內撲滅，無人員受傷，詳細起火原因仍待火調科調查中。

高雄立志中學失火，445師生疏散逃生。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄立志中學失火，445師生疏散逃生。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

立志中學弘毅樓今日下午2時18分發生火警，消防局獲報後立即出動十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、新莊分隊、新興分隊、苓雅分隊等分隊共19車48人前往布線搶救，消防隊指出，弘毅樓5層樓建築物於地下室燃燒木材，所幸火勢於30分鐘內撲滅，無人傷亡，詳細起火原因待釐清。

高雄立志中學失火，445師生疏散逃生。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

立志中學總務主任蘇守杰表示，一個多小時前地下室有煙冒出，許多同仁見狀第一時間就聯絡總務處，總務處原本想以滅火器撲滅，但煙太濃，無法控制，所以馬上通知119到場，119到場後發現起火點不在濃煙冒出的木工坊裡面，而是在木工坊後方的工作間發現起火點，經灌救後火勢順利撲滅。當下校方也立即啟動學生疏散機制，未造成任何人員受傷。

高雄立志中學失火，445師生疏散逃生。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

教育局表示，已於第一時間督請學校應注意用火用電，師生提高警覺，保護師生為要，後續配合消防局進行相關事項釐清，並進行校安通報，落實校內防災宣導事宜。