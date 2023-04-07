中央流行疫情指揮中心今天宣布，預計4月17日第三階段放寬口罩規定，民眾搭乘大眾公共運輸不再需要配戴口罩。防疫解封下一步為何？防疫指揮官王必勝表示，預計4月底、5月初會將新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第四類，至於指揮中心是否降級或解編，則由行政院宣布。

新冠疫情逐步解封，我國去年12月1日起室外免戴口罩、2月20日起室內免戴口罩後，第三階段口罩鬆綁預計落在4月17日，開放大眾運輸工具場域可免戴口罩，僅剩醫療照護機構、救護車兩大場域仍維持戴口罩規範。

王必勝表示，目前暫時不會有第四階段口罩鬆綁，指揮中心和醫療院所相關同業討論過，認為醫院內不只是新冠肺炎，還有很多季節流行病，為了保障病人、家屬、陪病探病者和工作人員，暫時不會開放醫療機構免戴口罩。

王必勝說，接下來還有一個比較重要的動作，是將新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第四類，預計會在4月底、5月初進行，預計下周對外說明詳細時間。

他接著指出，隨著傳染病改類之後，指揮中心是否隨之解編或降級，指揮中心會給行政院建議，但這是行政院的職權，會由行政院來宣布。