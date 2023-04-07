人行道變菜園？彰化縣員林市員林大道一段與八堡一圳中間的人行道上，原本綠美化的花圃如今變成迷你菜園，有竹架、水桶、甚至網子等種植器具，民眾看傻PO上網：不過據了解，該土地所有為農會、水利會及私人土地夾雜，因此除了少部分民眾有疑慮之外，並無不法。

有竹架、水桶、甚至網子等種植器具，民眾看傻PO上網。（吳建輝攝）

地瓜葉、萵苣、青蔥、空心菜甚至是番茄，都不用到菜市場買，在員林大道旁的開心菜園都看得到，整齊劃一的生長在人行道上，雖然不影響交通，但與一旁花草樹木造景，確實影響整體景觀，民眾投書公所、還PO文在臉書，引發網友熱議。

對於人行道種菜奇景，網友評價兩極，有網友說，「被民眾當開心農場」、「每次路過都會傻眼還有堆肥，塑膠桶隨處可見」，但也有網友認為，「繁忙的都市能享受自給自足的田園生活很棒」、「可以種菜也不錯總比雜草叢生好」、「私人土地也在公審」。

不過據了解，該土地所有為農會、水利會及私人土地夾雜，因此除了少部分民眾有疑慮之外，並無不法。（吳建輝攝）

而事實上該菜園並非真的在人行道上，而是夾在人行道與八堡圳中間的小空地，民眾以為該土地也為人行道，不過經了解，該土地大部分為農會、水利會所有，其中夾雜一小部分私人土地，包括行水區、私人土地等，均非屬公共設施用地。

員林市公所表示，確實有收到民眾反映人行道旁綠地種菜的事情，經了解該土地為八堡一圳旁的水行區，非屬公共設施用地，其中包含溝皂段58-26地號土地屬於私人所有，所有權人於其土地開闢種菜，非法令所不許，並無不法。