侯友宜主持新店綠湖公園地下停車場啟用典禮。（王揚傑攝）

新店綠湖公園地下停車場今正式啟用。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜（前）7日出席綠湖公園地下停車場暨生態公園啟用典禮。（趙雙傑攝）

新北市新店區綠湖公園地下停車場今（7）日舉行啟用典禮，由新北市長侯友宜主持，他致詞時表示，綠湖公園地下停車場不只是提供全智慧化的停車服務，更是打造為兼具綠能、生態、共享以及公私合作的五星級全智慧停車場，358格汽車位及47格機車位，生態公園植栽近500株樹木，還有滯洪功能的生態池，不僅提供在地居民停車、休閒，也兼顧水利防洪功能。

新店綠湖公園地下停車場工程總經費5億4909萬元，設計理念以大自然為意象，用「24節氣」彩繪標示停車區位，利用通風井保持地下樓層空氣流通及照明，並全場預留百分之百的電動車充電管路，另有設有6格電動車位、電動機車電池交換站、YouBike租賃站，並規畫共享汽車格位，成為最低碳、最綠能的共享基地停車場。

此外，綠湖公園停車場為全國第一座結構體工程採預鑄柱工法興建的停車場，模組化興建方式不但能夠維持工程品質且縮短工期外，更增加停車位規畫的靈活度，為公有停車場創新工程的典範。

侯友宜表示，新店綠湖公園地下停車場完工啟用，中和佳和公園、板橋五權公園、土城新北高工、新莊捷運幸福站及中和錦和運動公園等5座全智慧化停車場也將於今年陸續完工，共增加1855格汽車位及1758格機車位，大幅滿足市民停車需求。

交通局表示，綠湖公園停車場自今（7日）晚6時起至4月底試營運，開放免費停車，5月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票每月4000元，機車臨停每次10元、月票每月300元，市民朋友可多加利用。