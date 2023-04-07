今（7）日中午12時許，新北市永和區中正橋發生一起墜河意外，一名女子被人目擊墜入河中，立即通報119，消防局獲報立即派遣搜救，於下午1時許於新店溪中找到這名17歲女高中生，但女子已失去生命徵象，救護人員緊急將她送往醫院搶救，至於墜河原因還待警方調查。

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