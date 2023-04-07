今（7）日中午12時許，新北市永和區中正橋發生一起墜河意外，一名女子被人目擊墜入河中，立即通報119，消防局獲報立即派遣搜救，於下午1時許於新店溪中找到這名17歲女高中生，但女子已失去生命徵象，救護人員緊急將她送往醫院搶救，至於墜河原因還待警方調查。
★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。
今（7）日中午12時許，新北市永和區中正橋發生一起墜河意外，一名女子被人目擊墜入河中，立即通報119，消防局獲報立即派遣搜救，於下午1時許於新店溪中找到這名17歲女高中生，但女子已失去生命徵象，救護人員緊急將她送往醫院搶救，至於墜河原因還待警方調查。
★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。