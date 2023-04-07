部苗輔導楊國君診所通過高齡友善診所認證並取得標章，副院長林彥雄(右)代表致贈予診所院長楊國君(左)。（部立苗栗醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

衛福部國健署整合衛生局與健康照護機構共同推動「慢性病預防管理及健康促進整合計畫」，強化社區公共衛生健康促進業務發展，營造社區高齡友善健康照護環境。衛福部苗栗醫院與苗栗縣政府衛生局招募苗栗市天恩診所與楊國君診所加入，經部苗積極輔導與協助，2家診所順利通過高齡友善照護機構自評認證，獲得國健署頒發標章肯定與鼓勵。

衛福部苗栗醫院長李明輝指出，有鑑於苗栗縣已進入高齡社會，落實以長者社區整合性健康服務，促進健康老化並延緩衰老，是目前重要課題。近二年疫情籠罩全球，醫療院所全力投入防疫工作，國健署暫停「高齡友善健康照護機構」認證作業，但仍持續推動「診所高齡友善服務自我評核」作業。

部苗配合國健署照護長者健康政策，與苗栗縣衛生局、苗栗市天恩診所和楊國君診所，全力打造高齡友善健康照護環境，並成功協助2個診所得到國健署高齡友善照護機構自評認證標章，造福苗栗鄉親，非常有意義。

部苗秘書室專員董香蘭說明，苗醫為推動執行健康促進照護機構各項業務，成立跨科室健康促進工作小組，包含家醫科、護理科、醫事科、社區健康中心、秘書室、總務室等，以創造支持性高齡友善就醫環境。

李明輝進一步表示，非常感謝苗栗縣政府衛生局支持與社區醫療群天恩診所醫師趙榮勤、楊國君診所醫師楊國君積極加入，透過高齡友善服務診所自我評核及健康促進照護機構委員實地輔導訪查，從環境、設備、流程與資訊化等面向進行改善與提升，並通過高齡友善健康照護診所認證取得標章，成為苗栗地區高齡友善健康照護診所之領頭羊，也期望藉此拋磚引玉，招募更多基層診所共襄盛舉，成為高齡友善健康照護診所。