台南鳳梨進入產季，台南市政府農業局指出，2周前已啟動第一櫃關廟鳳梨銷香港，市長黃偉哲上月率隊至東京國際食品展也接獲超過100噸訂單，接下來將透過電視購物、實體展售等多元通路，拓展內銷市場通路，同時也啟動加工收購，三管齊下行銷鳳梨。

黃偉哲表示，3月底時，台南第一櫃約16.8公噸的關廟鳯梨已啟運到香港。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲表示，3月底時，台南第一櫃約16.8公噸的關廟？梨已啟運到香港，日前也接獲日本通路商計劃增加採購量的好消息，黃偉哲認為，維持？梨的品質是銷售王道，之前除了呼籲農民不要搶快採收，並將與國內知名企業及飯店業者合作行銷活動，經由多元通路，穩固？梨的內外銷市場，提升農民收益。

南市府農業局表示，4月起將前進北部與各區農會合作辦理展售，販售台農16號甜蜜蜜及17號金鑽鳳梨，且也已提前啟動加工收購作業，今年台南產區鳳梨加工收購計畫為1500公噸，已有18間申請，將加工榨汁及製作果醬或製成果乾。截至6日止已執行735公噸，後續也會視執行狀況即時調增計畫額度。

國民黨不分區立委陳以信今天要求政府做好鳳梨產銷因應措施，不要等到價格崩跌才有動作，民進黨南市議員陳皇宇對此表示，「陳以信平常都在台北，要來台南選立委才突然關心鳳梨？」強調陳以信要參選的南關線是純樸的所在，唯有一步一腳印，才能取得市民認同。