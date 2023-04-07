由於汽車排放標準即將調整，大陸車市面臨庫存大幅降價促銷的短期壓力，和勤近年新能源車零件比重持續拉高，近期大陸車市價格戰的影響甚微，3月汽車零件營收已達正常水準，月成長27.64%，推升和勤3月合併營收達2.02億元，月增31.54%，和勤表示，由於硬碟(HDD)零件拉貨動能尚未恢復，加上去年同期基期較高，累計1到3月合併營收4.81億元，年減33.33%。

3月和勤兩大業務的營收分別為：汽車零件1.59億元，占比78.46%；硬碟機構件(VCM Plate)0.38億元，占比18.56%。

和勤表示，目前供應新能源汽車的零件，除美系電動車大廠的高壓開關平台件之外，還有門鎖、座椅調節器等，合計已占汽車零件營收約兩成，其中美系電動車大廠仍是公司的最大客戶，隨著客戶整車出貨成長，和勤供應的零件數量也同步成長，今年公司更爭取到傳感器件訂單，預期來自美系電動車大廠的營收仍將顯著成長。

此外，與客戶合作開發的新能源車發動機定子、轉子零件已打入大陸車廠供應鏈，定轉子的需求量大，將是公司未來的重要業務目標。

和勤表示，近兩年受到疫情、匯率影響的訂單也重新啟動，包括重卡零件、座椅調角器等。過去兩年受疫情衝擊物流需求，中國的重卡銷量下滑，現在全面解封之後，重卡需求可望快速成長，和勤供應全球傳動系統領導商變速箱零件，2月已開始出貨，今年將穩定放量；座椅調角器獲日系品牌零件採購在地化訂單，因日圓匯率貶值而暫緩，今年也將重新啟動，此外，座椅調角器也供應中國品牌的新能源車，今年出貨量也將明顯增加。

隨著新能源車、重卡零件持續放量，以及硬碟零件第2季恢復正常出貨，預期今年營收逐季走升的態勢不變