基隆市議會民進黨團7日上午召開記者會，批評市長謝國樑上任百日政見屢屢跳票，是「全國首創跳票市長」。對此表態參選基隆立委的國民黨前副議長林沛祥痛批，綠營能不能說當初林右昌就職百日的政績是什麼？至於批評基隆捷運跳票更是笑話，政見是蔡總統承諾的，不但輕軌蓋不起來，還讓經費負擔暴增，跳票的是民進黨政府，怎麼會甩鍋給謝國樑？林沛祥並呼籲，政治人物應多為基隆貢獻，而不是潑髒水，為了批評而批評。
林沛祥表示，任何一個縣市首長的施政，尤其是第一任百日就要看到優異的政績，這是極為困難的事，對比高雄市長陳其邁，難道他百日就有突出的政績嗎？也請民進黨團告訴基隆市民，當初林右昌市長就職百日的政績是什麼？政治人物應該要多位民眾付出，而不應該為了政黨利益，單純為了批評而批評。
林沛祥說，像是青年電動機車政策，基市府已經在招標了，如果能用更少的經費，不同的廠商能夠提供同樣性能的車子，還能夠為市民省錢，這樣的行政團隊應該被嘉勉才對，如果像民進黨說，只限定特定廠牌，這反而不是有圖利特定廠商的嫌疑嗎？如此更突顯批評者的無知。
國民黨市議員呂美玲說，青年電動機車政策足以讓一家工廠生產線滿線，是具有廠價的競爭力，所以4萬元的機車具有5萬元機車以上的性能優勢。已經編列預算，只要有預算支出，分年實施是很明確能實現的，何來跳票？
林沛祥更痛批，將基隆捷運這件政策跳票「甩鍋」給謝國樑更是天大的笑話。當年蔡英文總統來基隆替前市長林右昌助選時，就承諾4年後讓基隆輕軌通車，這就已經跳票過一次了，林右昌市長快卸任時，基隆輕軌仍無法通車，只好再提出改為只到八堵站的「基隆捷運」計畫，經費還從零負擔變成基隆需負擔17億，又再暴漲到53億，這些「跳票」應該要說清楚的是民進黨中央政府，怎麼會是叫謝國樑背鍋？
市議員呂美玲也回應，從民進黨捷運支票到輕軌再回到捷運的支票，請問哪一張兌現？連總統來都沒用，民進黨這些民代在幹嘛？捷運是中央的政策，對市長而言，他只能爭取最少的市庫負擔，為市民看緊荷包。
林沛祥呼籲，衷心希望所有政治人物都能夠一心一意地為基隆，為基隆的市民做一些正面有意義的貢獻，而不是選舉到了，因為政黨利益又在那邊潑髒水，這樣如何教育我們的下一代？千萬不要只為了批評而批評。
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