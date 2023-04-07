基隆市議會民進黨團7日上午召開記者會，批評市長謝國樑上任百日政見屢屢跳票，是「全國首創跳票市長」。對此表態參選基隆立委的國民黨前副議長林沛祥痛批，綠營能不能說當初林右昌就職百日的政績是什麼？至於批評基隆捷運跳票更是笑話，政見是蔡總統承諾的，不但輕軌蓋不起來，還讓經費負擔暴增，跳票的是民進黨政府，怎麼會甩鍋給謝國樑？林沛祥並呼籲，政治人物應多為基隆貢獻，而不是潑髒水，為了批評而批評。

林沛祥表示，任何一個縣市首長的施政，尤其是第一任百日就要看到優異的政績，這是極為困難的事，對比高雄市長陳其邁，難道他百日就有突出的政績嗎？也請民進黨團告訴基隆市民，當初林右昌市長就職百日的政績是什麼？政治人物應該要多位民眾付出，而不應該為了政黨利益，單純為了批評而批評。

表態參選基隆立委的前副議長林沛祥認為民進黨批評謝的百日政績跳票，是為了政治利益，單純為批評而批評。（本報資料照）

林沛祥說，像是青年電動機車政策，基市府已經在招標了，如果能用更少的經費，不同的廠商能夠提供同樣性能的車子，還能夠為市民省錢，這樣的行政團隊應該被嘉勉才對，如果像民進黨說，只限定特定廠牌，這反而不是有圖利特定廠商的嫌疑嗎？如此更突顯批評者的無知。

國民黨市議員呂美玲說，青年電動機車政策足以讓一家工廠生產線滿線，是具有廠價的競爭力，所以4萬元的機車具有5萬元機車以上的性能優勢。已經編列預算，只要有預算支出，分年實施是很明確能實現的，何來跳票？

林沛祥更痛批，將基隆捷運這件政策跳票「甩鍋」給謝國樑更是天大的笑話。當年蔡英文總統來基隆替前市長林右昌助選時，就承諾4年後讓基隆輕軌通車，這就已經跳票過一次了，林右昌市長快卸任時，基隆輕軌仍無法通車，只好再提出改為只到八堵站的「基隆捷運」計畫，經費還從零負擔變成基隆需負擔17億，又再暴漲到53億，這些「跳票」應該要說清楚的是民進黨中央政府，怎麼會是叫謝國樑背鍋？

市議員呂美玲也回應，從民進黨捷運支票到輕軌再回到捷運的支票，請問哪一張兌現？連總統來都沒用，民進黨這些民代在幹嘛？捷運是中央的政策，對市長而言，他只能爭取最少的市庫負擔，為市民看緊荷包。

林沛祥呼籲，衷心希望所有政治人物都能夠一心一意地為基隆，為基隆的市民做一些正面有意義的貢獻，而不是選舉到了，因為政黨利益又在那邊潑髒水，這樣如何教育我們的下一代？千萬不要只為了批評而批評。