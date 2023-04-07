我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23個病例，包括16例本土及7例境外移入，其中苗栗縣有1個本土案例，為防疫情擴散，縣府衛生局協助為恭醫院加入猴痘施打接種院所，並將從4月12日起受理服務，呼籲符合資格民眾踴躍接種。

苗栗縣長鍾東錦呼籲鄉親接種新冠疫苗。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

衛生局表示，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，自4月10日下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台https://mpox.cdc.gov.tw/ )」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，以及選擇欲前往接種醫院。意願登記平台開放時間為每週一至週五，上午9時至下午5時，預計提供約2.5萬個名額。

苗栗縣全由為恭醫院提供猴痘疫苗施打，首周施打日為4月12日上、下午及4月15日下午，每診次限50人，符合資格民眾可以善加利用。衛生局長張蕊仙叮嚀，民眾請在填寫意願時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。完成意願登記後，疾管署將依據登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知至選擇的接種醫院進行網站連結預約掛號再依時間前往醫院接種疫苗。

張蕊仙表示，為預防猴痘除了鼓勵符合對象盡快施打疫苗外，鄉親平時可依循下列方式預防，包括：避免接觸野生動物、性行為全程使用保險套、勤洗手、不與他人共用衣服或床單及降低人際傳播等。另外，猴痘潛伏期為3至21天，患者手、腳、胸部、面部、嘴巴或生殖器附近可能出現皮疹，提醒身上若有新的、無法解釋的皮疹或其他症狀，認為自己患有猴痘、曾與猴痘患者密切接觸的話，可及早就醫以接受檢查，若確診則盡速治療。

除猴痘疫苗外，新冠肺炎疫情未歇，為鼓勵接種，鍾東錦縣長宣布自4月10日起至4月30日，凡設籍苗栗縣的縣民在縣內各合約院所施打任何一劑新冠疫苗，可獲得5劑快篩試劑。50至64歲民眾另有200元超商禮劵，65歲以上則為500元，請鄉親踴躍接種。目前社區中仍有各類病毒傳播風險，民眾仍應遵守相關防疫規範，維持個人防疫好習慣，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施。大家共同遵守防疫原則，一起守護社區健康。