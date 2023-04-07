美國非營利調查新聞機構ProPublica今天報導，美國最高法院大法官湯瑪斯多年來屢次接受共和黨金主招待，例如到紐西蘭乘坐遊艇，且搭乘私人飛機到世界各地旅遊。

身為堅定保守派的湯瑪斯（Clarence Thomas）是美國最高法院任職最久的大法官，ProPublica指出，他的印尼之旅一次就可能要價50萬美元，由共和黨金主、房地產大亨柯羅（Harlan Crow）買單。

法律改革行動組織「修復法院」（Fix the Court）表示，ProPublica的調查顯示「最高法院是我們政府中應負責任最少的機構」。ProPublica藉由採訪並檢視照片和其他文件來完成這次調查。

「修復法院」負責人羅思（Gabe Roth）在聲明中說：「談到基本的監督措施時，如果沒有全面性且由立法者主導來重新定義大法官職責，那將無法改變任何事。」

ProPublica報導提到，柯羅捐給共和黨相關政治團體的金額超過1000萬美元，其中包括捐款50萬美元給湯瑪斯妻子金尼．湯瑪斯（Ginni Thomas）創立的保守派遊說團體。

湯瑪斯拒絕向ProPublica發表評論，柯羅則指出，他送給湯瑪斯的禮物「跟我們對其他許多親愛朋友提供的招待沒有不同」，且兩人從未討論尚未做出裁決的案件。

湯瑪斯1991年接受提名並完成確認程序後就任最高法院大法官，但在確認程序中曾被一名前助理指控性騷擾，去年他也是裁定推翻全國墮胎權的5位大法官之一。