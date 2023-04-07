許多果粉習慣了「蘋果生態系」，除了購買iPhone之外，可能也會添購周邊設備，日媒進一步拆解蘋果最新Apple Watch和無線耳機AirPods，推估上述這2款商品的成本僅為iPhone的一半，對蘋果來說，周邊設備的利潤更高。

根據日經中文網報導，在經由拆解調查機構Fomalhaut Techno Solutions的支援，該媒體對蘋果2022年推出的第8代Apple Watch和第2代AirPods Pro進行拆解，前者成本僅約100美元，相較於售價399美元，成本率為25%；後者成本約為54美元，成本率約為22%。

報導指出，蘋果2022年推出的旗艦機型iPhone 14 Pro，其零件成本占售價的比例約為50%，是Apple Watch和AirPods的2倍，由此可以發現蘋果周邊設備的利潤率更高。

進一步觀察蘋果產品使用的零件，在Apple Watch中，美國企業所占比重為35%，高居第一，遠遠超過南韓的14%。至於AirPods美製零件占比也達約20%排在首位。