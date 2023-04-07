季前一度登頂西區榜首的爵士，7日於主場敗給雷霆後，正式將季後賽大門給關上，本季首次入選全明星賽的芬蘭長人馬爾卡寧（Lauri Markkanen），也決定在休賽季期間回國服兵役。

本季轉戰爵士的馬爾卡寧打出生涯年，平均每場可攻下25.6分、8.6籃板，被認為是年度最佳進步獎的強力候選人，馬爾卡寧過去因就讀美國亞歷桑那大學及效力芬蘭國家隊為由，將入伍時間給延後，原本馬爾卡寧打算在上季例行賽結束後向軍隊報到，卻因騎士打進季後賽而改變計畫。

服兵役為芬蘭男性公民的義務，必須得在30歲前完成，馬爾卡寧對於即將服役感到驕傲，也深信服役並不會影響自己在下個球季的表現，「這是義務，我們必須得遵從，但同時我們也以此為榮。我能透過服役豎立榜樣，我有信心，這並不會影響我為下賽季做準備。」

馬爾卡寧預計於將在芬蘭首都赫爾辛基一間國軍體育學校報到，裡頭服役的大多是職業運動員，在服役的同時也能進行體育活動，馬爾卡寧表示：「我更樂意像往常那樣在休賽季訓練，但我聽說他們把兩者很好地結合起來，可以一邊從事運動員的工作，一邊進行軍事訓練。」